События

22:11 30.12.2019

В ФСБ России сообщили о задержании в Крыму украинцев

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Федеральная служба безопасности сообщила о задержании двух украинцев, которые пытались покинуть территорию Крыма в обход пунктов пропуска, передает издание "Крым.Реалии".

По информации издания, мужчины задержаны силовиками в темное время суток.

Как отмечается, украинцы "имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

Имена задержанных мужчин в ФСБ не назвали. Их публичных комментариев нет.

Теги: #задержание #украина #фсб #рф #украинцы #крым
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Интерфакс-Украина
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