В ФСБ России сообщили о задержании в Крыму украинцев
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании двух украинцев, которые пытались покинуть территорию Крыма в обход пунктов пропуска, передает издание "Крым.Реалии".
По информации издания, мужчины задержаны силовиками в темное время суток.
Как отмечается, украинцы "имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".
Имена задержанных мужчин в ФСБ не назвали. Их публичных комментариев нет.