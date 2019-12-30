В ФСБ России сообщили о задержании в Крыму украинцев

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании двух украинцев, которые пытались покинуть территорию Крыма в обход пунктов пропуска, передает издание "Крым.Реалии".

По информации издания, мужчины задержаны силовиками в темное время суток.

Как отмечается, украинцы "имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

Имена задержанных мужчин в ФСБ не назвали. Их публичных комментариев нет.