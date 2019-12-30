События

21:03 30.12.2019

В Черновицкой области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадал 10-летний ребенок

1 мин читать
В Черновицкой области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадал 10-летний ребенок

В Черновицкой области в результате столкновения легковушки и микроавтобуса получили травмы один из водителей и 10-летний мальчик, пострадавших осматривают медики, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"57-летний водитель автомобиля "Seat Toledo" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz". Травмированы водитель и 10-летний пассажир легковушки. У мужчины врачи диагностировали закрытую травму костей левого бедра, у мальчика - перелом голени. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #черновицкая_область #дтп #украина #ребенок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:46 30.12.2019
Брифинг в Кабмине по газу отменен

Брифинг в Кабмине по газу отменен

21:25 30.12.2019
Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци" в "публичный сектор"

Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци" в "публичный сектор"

20:35 30.12.2019
Великобритания приветствует освобождение и обмен пленными в Украине

Великобритания приветствует освобождение и обмен пленными в Украине

20:32 30.12.2019
В Кабмине запланировали брифинг по теме газового транзита

В Кабмине запланировали брифинг по теме газового транзита

17:42 30.12.2019
В Запорожской области в результате столкновения легковушки и грузовика 2 человека погибли, еще двое - в больнице

В Запорожской области в результате столкновения легковушки и грузовика 2 человека погибли, еще двое - в больнице

08:14 30.12.2019
В понедельник на дорогах Украины ожидается гололедица – ГСЧС

В понедельник на дорогах Украины ожидается гололедица – ГСЧС

07:13 30.12.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

06:44 30.12.2019
В Луцке полиция задержала мужчину за ложное сообщение о минировании

В Луцке полиция задержала мужчину за ложное сообщение о минировании

05:23 30.12.2019
24 690 бутылок фальсифицированного алкоголя изъяли полицейские в Ривном

24 690 бутылок фальсифицированного алкоголя изъяли полицейские в Ривном

01:03 30.12.2019
Спасатели ликвидировали пожар в Центре профессионально-технического образования в Харькове

Спасатели ликвидировали пожар в Центре профессионально-технического образования в Харькове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци" в "публичный сектор"

Освобожденные в результате обмена 64 гражданских лица в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней степени тяжести – врач

На Донбассе с начала суток обстрелов не было – Минобороны Украины

Минобороны просит СМИ и общественность не беспокоить освобожденных из плена украинских военных во время их реабилитации

В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу, сообщение о минировании не подтвердилось

В Киеве таксист осужден на 8 лет за изнасилование двух женщин и кражи

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в понедельник – штаб ООС

В Украине 31 декабря местами мокрый снег с дождем, ночью ожидаются морозы

Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта после звонка о минировании

Прокуратура направила в суд дело об убийстве киевлянином собаки

Полиция выявила 18 гранат, дымовую шашку и сигнальную ракету в лесополосе в Донецкой области

В Донецкой области горел наркодиспансер - ГСЧС

Освобожденные в результате обмена 64 гражданских лица в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней степени тяжести – врач

Полиция в Украине будет работать в усиленном режиме в новогоднюю ночь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА