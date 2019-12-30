В Черновицкой области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадал 10-летний ребенок

В Черновицкой области в результате столкновения легковушки и микроавтобуса получили травмы один из водителей и 10-летний мальчик, пострадавших осматривают медики, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"57-летний водитель автомобиля "Seat Toledo" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz". Травмированы водитель и 10-летний пассажир легковушки. У мужчины врачи диагностировали закрытую травму костей левого бедра, у мальчика - перелом голени. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.