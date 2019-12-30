События

18:27 30.12.2019

В Киеве таксист осужден на 8 лет за изнасилование двух женщин и кражи

2 мин читать

Святошинский районный суд г.Киева приговорил к 8 годам заключения 29-летнего водителя такси за изнасилование двух женщин, а также совершение грабежей и краж.

"Судом объявлен обвинительный приговор 29-летнему мужчине по фактам сексуального насилия в отношении двух женщин, а также совершение грабежей и краж", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Фейсбуке в понедельник.

Так, в ночь на 31 июля 2019 злоумышленник изнасиловал и ограбил 25-летнюю жительницу Киевской области.

"Девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Однако во время поездки водитель съехал с автомагистрали к лесной зоне, закрыл дверцу автомобиля на центральный замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие. После этого мужчина заставил девушку перевести около 4 тыс. грн с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность и задержали злоумышленника в тот же день. Кроме того, в ходе следствия было установлено другие эпизоды совершения подозреваемым уголовных правонарушений в течение 2019 года.

"За день до упомянутого случая при аналогичных обстоятельствах таксист изнасиловал 30-летнюю женщину, после чего завладел ее имуществом на сумму 5 тыс. грн. А в период с апреля по июнь совершил ряд краж в помещении хостела и магазина, причинив материальный ущерб потерпевшим на сумму более 16 тыс. грн", - добавили в прокуратуре.

Приговором Святошинского районного суда Киева мужчину признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 152 (изнасилование), ч.ч. 1, 2 ст. 185 (кража) и ч.2 ст. 186 (грабеж) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Теги: #таксист #суд #приговор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:27 29.12.2019
Суд над экс-беркутовцами будет продолжен даже после изменения им меры пресечения, вплоть до заочного осуждения – Генпрокуратура

Суд над экс-беркутовцами будет продолжен даже после изменения им меры пресечения, вплоть до заочного осуждения – Генпрокуратура

22:37 28.12.2019
Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-берукутовцам на личные обязательства

Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-берукутовцам на личные обязательства

20:57 28.12.2019
Правительство через суд разблокировало выплату дотаций для аграриев на 1 млрд грн

Правительство через суд разблокировало выплату дотаций для аграриев на 1 млрд грн

16:27 28.12.2019
Минюст восстановил Василия Кобиля в должности гендиректора "Киевметрострой", глава набсовета обратился к президенту

Минюст восстановил Василия Кобиля в должности гендиректора "Киевметрострой", глава набсовета обратился к президенту

12:31 28.12.2019
Луценко назвал разрушением государства освобождение экс-беркутовцев для обмена

Луценко назвал разрушением государства освобождение экс-беркутовцев для обмена

11:39 28.12.2019
Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена

Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена

10:34 28.12.2019
Одесских террористов передадут боевикам в обмен на захваченных боевиками украинцев

Одесских террористов передадут боевикам в обмен на захваченных боевиками украинцев

10:26 28.12.2019
Суд в Харькове отпустил обвиняемого в убийстве трех человек, РФ включила его в список на обмен – эксперт-правозащитник

Суд в Харькове отпустил обвиняемого в убийстве трех человек, РФ включила его в список на обмен – эксперт-правозащитник

21:53 27.12.2019
Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

16:57 27.12.2019
Дотации для аграриев в объеме 1 млрд грн заблокированы в судебном порядке из-за иска ВАР

Дотации для аграриев в объеме 1 млрд грн заблокированы в судебном порядке из-за иска ВАР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Освобожденные в результате обмена 64 гражданских лица в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней степени тяжести – врач

На Донбассе с начала суток обстрелов не было – Минобороны Украины

Минобороны просит СМИ и общественность не беспокоить освобожденных из плена украинских военных во время их реабилитации

В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев

Обмен удерживаемыми лицами проходит на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу, сообщение о минировании не подтвердилось

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в понедельник – штаб ООС

В Украине 31 декабря местами мокрый снег с дождем, ночью ожидаются морозы

Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта после звонка о минировании

Прокуратура направила в суд дело об убийстве киевлянином собаки

В Запорожской области в результате столкновения легковушки и грузовика 2 человека погибли, еще двое - в больнице

Полиция выявила 18 гранат, дымовую шашку и сигнальную ракету в лесополосе в Донецкой области

В Донецкой области горел наркодиспансер - ГСЧС

Освобожденные в результате обмена 64 гражданских лица в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней степени тяжести – врач

Полиция в Украине будет работать в усиленном режиме в новогоднюю ночь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА