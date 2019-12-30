В Киеве таксист осужден на 8 лет за изнасилование двух женщин и кражи

Святошинский районный суд г.Киева приговорил к 8 годам заключения 29-летнего водителя такси за изнасилование двух женщин, а также совершение грабежей и краж.

"Судом объявлен обвинительный приговор 29-летнему мужчине по фактам сексуального насилия в отношении двух женщин, а также совершение грабежей и краж", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Фейсбуке в понедельник.

Так, в ночь на 31 июля 2019 злоумышленник изнасиловал и ограбил 25-летнюю жительницу Киевской области.

"Девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Однако во время поездки водитель съехал с автомагистрали к лесной зоне, закрыл дверцу автомобиля на центральный замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие. После этого мужчина заставил девушку перевести около 4 тыс. грн с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность и задержали злоумышленника в тот же день. Кроме того, в ходе следствия было установлено другие эпизоды совершения подозреваемым уголовных правонарушений в течение 2019 года.

"За день до упомянутого случая при аналогичных обстоятельствах таксист изнасиловал 30-летнюю женщину, после чего завладел ее имуществом на сумму 5 тыс. грн. А в период с апреля по июнь совершил ряд краж в помещении хостела и магазина, причинив материальный ущерб потерпевшим на сумму более 16 тыс. грн", - добавили в прокуратуре.

Приговором Святошинского районного суда Киева мужчину признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 152 (изнасилование), ч.ч. 1, 2 ст. 185 (кража) и ч.2 ст. 186 (грабеж) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.