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18:11 30.12.2019

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в понедельник – штаб ООС

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Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в понедельник – штаб ООС

В течение суток понедельника, 30 декабря, боевики 2 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. …Сегодня, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в Фейсбуке.

Так, противник обстрелял позиции украинских подразделений из снайперских винтовок. Оба обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески (Донецкая область), что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Теги: #всу #оос #раненый
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