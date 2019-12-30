В Украине 31 декабря местами мокрый снег с дождем, ночью ожидаются морозы

В ближайшие сутки, 31 декабря, на территории Украины ожидаются небольшие морозы ночью, днем – до 6° тепла, в отдельных регионах будет идти небольшой мокрый снег.

Как сообщает Укргидрометцентр на странице в Фейсбуке, 31 декабря в южных и восточных областях без осадков; на остальной территории небольшой мокрый снег с дождем, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м / с, в Украине, кроме юга, порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 1-6 ° тепла; в Карпатах в течение суток 2-7 ° мороза.