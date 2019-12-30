События

17:46 30.12.2019

Прокуратура направила в суд дело об убийстве киевлянином собаки

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Киевской местной прокуратурой №3 направлено в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя. Киева по факту жестокого обращения с животным, что повлекло к его гибели.

"Инцидент произошел в Деснянском районе г. Киев. Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. Вследствие полученной травмы животное умерло", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Фейсбуке в понедельник.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст.299 УК Украины. За совершенное преступление мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Теги: #киев #прокуратура #собака #убийство
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Интерфакс-Украина
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