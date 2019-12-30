События

17:42 30.12.2019

В Запорожской области в результате столкновения легковушки и грузовика 2 человека погибли, еще двое - в больнице

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В Запорожской области в результате столкновения легковушки и грузовика 2 человека погибли, еще двое - в больнице

В Запорожской области в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем погибли два человека и еще двое получили ранения, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"28 декабря около 13:30 в Запорожского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на перекрестке автодороги "Харьков-Симферополь" и дороги, ведущей в с.Приморское Запорожского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими", - сказано в сообщении.

Полиция установила, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109" выехал на перекресток и столкнулся е с автомобилем "Mercedes-Benz Atego 816L". В результате аварии двое пассажиров автомобиля "ВАЗ", мужчины 1979 и 1996 рождения умерли во время оказания медицинской помощи. Еще один пассажир, мужчина 1987 года рождения, и водитель автомобиля "ВАЗ" с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

"Кроме того, установлено, что водитель легкового автомобиля, мужчина 1984 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Теги: #запорожская_область #жертвы #дтп
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