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16:28 30.12.2019

В Донецкой области горел наркодиспансер - ГСЧС

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В г.Константиновка Донецкой области спасатели ликвидировали пожар в здании городского наркологический диспансер. Краматорска, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"29 декабря в 21:20 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в здании ОСП "КЛПУ "Городской наркологический диспансер. Краматорска" по адресу: г.Константиновка, ул. Европейская", - говорится в сообщении.

Так, по прибытию на место происшествия спасателями установлено, что на первом этаже 3-х этажного здания, в помещении профилактического осмотра больных, наблюдается задымление.

"На момент прибытия подразделения персонал больницы самостоятельно вышел из здания. Пожар локализован в 21:50, а ликвидирован в 22:19. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - добавили в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.

Теги: #донецкая_область #гсчс #пожежа
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