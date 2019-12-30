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15:06 30.12.2019

Освобожденные в результате обмена 64 гражданских лица в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней степени тяжести – врач

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Освобожденные в результате обмена 64 гражданских лица в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней степени тяжести – врач

Освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" 64 украинца находятся в клинической больнице "Феофания", пациентов в критическом состоянии среди них нет.

"Три четверти, возможно даже пять шестых пациентов нуждаются стоматологической помощи в обязательном порядке. Практически у всех есть в разных степенях проявления посттравматического стрессового расстройства и, конечно, обострение всех хронических болезней, которые у них были до момента попадания в плен", - сказал заместитель главного врача "Феофании" по медицинским вопросам Андрей Строкань на брифинге в понедельник.

Он также отметил, что пациентов в критическом состоянии нет, а также, что среди них есть люди, которых можно уже сейчас отпустить домой.

"На данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии. Все или в удовлетворительном состоянии, или среднего степени тяжести", - сообщил заместитель главврача.

Кроме того, он проинформировал, что у многих пациентов "есть гипертоническая болезнь, обострение желчекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких".

По словам Строканя, большинство людей из 64 будут находиться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников, но есть определенная категория людей, которые хотят выехать на 1-2 дня домой, а потом продолжить лечение.

Врач сообщил, что все 64 пациента - гражданские лица, лечение которых будет проводиться за государственный счет. В то же время он добавил, что большинство пациентов не хотят общаться с прессой.

Как сообщалось, 29 декабря на Донбассе прошел обмен удерживаемыми лицами в формате 76 на 124. 76 граждан вернулись на подконтрольную Украине территорию, а шесть человек остались в ОРДЛО.

Теги: #здоровье #врач #освобожденные
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