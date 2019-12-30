Возобновлено движение пригородных поездов на участке Фенольная – Скотоватая в Донецкой области

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) возобновила движение пригородных поездов на участке Фенольная – Скотоватая в Донецкой области, которое отсутствовало с 2014 года.

"Сегодня по этому маршруту отправился первый поезд. В целом на восстановленном участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов", - сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на слова главы правления АТ "Укрзализныця" Евгения Кравцова.

С 30 декабря до станции Скотоватая будут курсировать две пары пригородных электропоездов. В утреннее время до станции Скотоватая можно добраться поездом №6021 сообщением Славянск-Фенольная. Поезд отправляется со станции Фенольная в 08.04 и прибывает на станцию Скотоватая в 08.27. В обратном направлении поезд №6072 Фенольная – Славянск будет отправляться в 08.37, далее - остановка на станции Фенольная в 09.00-09.02 и прибытие на станцию Славянск в 10.55.

В вечернее время поезд №6243 Славянск-Фенольная будет отправляться от станции Фенольная в 17.04 и прибудет на станцию Скотоватая в 17.27. В обратном направлении поезд №6244 Фенольная-Славянск отправится со станции Скотоватая в 17.37, сделает остановку на станции Фенольная в 17.59-18.00 и прибудет на станцию Славянск в 19.50.