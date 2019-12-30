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13:21 30.12.2019

В Украине потеплеет, ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица

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В Украине потеплеет, ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица

В ближайшие сутки на территорию Украины придет влажный и теплый как для зимы воздух атлантического происхождения, что обусловит некоторое повышение температуры и осадки.

В южных и восточных областях без осадков; на остальной территории небольшой мокрый снег с дождем, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м / с, в Украине, кроме юга, порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 1-6 ° тепла; в Карпатах в течение суток 2-7 ° мороза.

В Киеве 31 декабря небольшой мокрый снег с дождем, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 0-2 ° мороза, днем 2-4 ° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 декабря самая высокая температура днем была 8,2 тепла в 1925г., самая низкая ночью 30,0 мороза в 1895г.

1 января в Украине небольшой мокрый снег, днем в большинстве западных областей без осадков; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, днем на юге до 5° тепла; в Карпатах в течение суток 3-8° мороза.

На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.

В Киеве 1 января небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток около 0°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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