События

10:38 30.12.2019

Большинство украинцев будут в новогоднюю ночь дома

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Большинство украинцев будут в новогоднюю ночь дома

67% украинцев проведут новогоднюю ночь дома, 16,5% - в гостях, у друзей или родственников, свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря.

Еще не решили, где встречать Новый год 6,3% опрошенных.

3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше – 2,6% опрошенных – в публичном заведении.

0,6% проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же - за границей.

0,5% опрошенных сказали, что будут в новогоднюю ночь " в "кругу" интернета".

Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #празднование #украинцы #новый_год
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