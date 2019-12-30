США непременно отреагируют на продолжение ракетных испытаний КНДР, предупредили в Вашингтоне

США не останутся безучастными в том случае, если КНДР все-таки проведет новое ракетное испытание. С таким предупреждением выступил в интервью телеканалу ABC советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайан.

"Если Ким Чен Ын (лидер КНДР - ИФ) прибегнет к такому подходу, мы будем крайне разочарованы, и мы продемонстрируем наше разочарование", - сказал он.

Советник напомнил, что США до сих пор являются ведущий военной державой и обладают огромным экономическим потенциалом, так что Вашингтон имеет в своем распоряжении множество способов отреагировать на неконструктивные действия Пхеньяна.

В декабре КНДР обещала США "рождественский подарок", если к концу месяца Вашингтон не предложит Пхеньяну уступки в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Возникло предположение, что Север может испытать межконтинентальную баллистическую ракету, поскольку ранее Пхеньян провел испытание ракетных двигателей на своем космодроме Сохэ.

Президент США Дональд Трамп предостерег от подобных провокаций, заявив, что Северная Корея может потерять "все".

В КНДР возразили, что стране больше нечего терять.