В Луцке полиция задержала мужчину за ложное сообщение о минировании

В Луцке полиция задержала 31-летнего местного жителя за ложное сообщение о минировании здания Волынской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины

"Сегодня ночью к сотрудникам охраны Волынской областной государственной администрации подошел мужчина, который сообщил, что он заминировал помещения учреждения. Охрана вызвала полицию. На место сразу выехали следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Волынской области и специалисты взрывотехнического отдела полиции. После обследования админздания и прилегающей территории правоохранители взрывных устройств не обнаружили", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье.

Правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 31-летний житель Луцка. Его задержали.

"По данному факту сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины…Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", - подытожили в полиции.