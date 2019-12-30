События

02:34 30.12.2019

Трамп обвинил компанию Twitter во временно блокировке его аккаунта

1 мин читать
Трамп обвинил компанию Twitter во временно блокировке его аккаунта

В минувшие выходные дни твит президента США, в котором раскрывалась личность предполагаемого осведомителя, чья информация легла в основу процедуры импичмента, был заблокирован компанией Twitter.

Дональд Трамп обвинил компанию в том, что эта блокировка отразилась на аккаунтах миллионов пользователей.

В субботу твит президента, в котором называлось имя предполагаемого осведомителя - сотрудника разведывательного сообщества страны - пропал. Он появился уже в воскресенье, но первоначальная учетная запись с именем осведомителя была удалена.

Twitter объяснил это "сбоем в системе", в результате которой пострадали учетные записи некоторых пользователей, включая президента.

Пресс-секретарь компании отметила, что, согласно политике Twitter, любые твиты, в которых разглашается личная информация о человеке, включая предполагаемого осведомителя, являются нарушением правил компании. Вместе с тем имена к разряду личной информации не относятся.

Демократы, некоторые республиканцы и члены разведывательного сообщества США решительно возражали против попыток раскрыть личность осведомителя, называя их незаконными.

Как сообщалось, осведомитель доложил о содержании телефонной беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, усмотрев в ней попытку Трампа оказать давление на украинского коллегу с целью расследования деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Эта информация послужила основанием для начала процедуры импичмента, объявленного Трампу Палатой представителей американского Конгресса.

Теги: #твиттер #сша #трамп #обвинение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:42 29.12.2019
Ракетный удар нанесен севернее Багдада по базе, где находятся военные США – СМИ

Ракетный удар нанесен севернее Багдада по базе, где находятся военные США – СМИ

10:15 28.12.2019
Байден отказался свидетельствовать в Сенате относительно импичмента Трампа

Байден отказался свидетельствовать в Сенате относительно импичмента Трампа

20:01 27.12.2019
Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока 2" до 20 января свернуть работы

Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока 2" до 20 января свернуть работы

11:55 27.12.2019
Тейлор выступает за введение международных сил на Донбассе

Тейлор выступает за введение международных сил на Донбассе

11:28 27.12.2019
Украина при администрации Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении Путина - Тейлор

Украина при администрации Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении Путина - Тейлор

21:47 26.12.2019
Республиканцы полагают, что некоторые сенаторы-демократы выступят за прекращение процедуры импичмента Трампу

Республиканцы полагают, что некоторые сенаторы-демократы выступят за прекращение процедуры импичмента Трампу

17:19 26.12.2019
В посольстве США надеются на пересмотр сделки по продаже "Мотор Сич" с новыми инвесторами

В посольстве США надеются на пересмотр сделки по продаже "Мотор Сич" с новыми инвесторами

17:17 26.12.2019
Минобороны Украины заключило контракты на поставку второй партии американских "Javelin"

Минобороны Украины заключило контракты на поставку второй партии американских "Javelin"

14:10 26.12.2019
Тейлор отметил важность расширения реформы Генпрокуратуры Украины на всю страну в 2020 году

Тейлор отметил важность расширения реформы Генпрокуратуры Украины на всю страну в 2020 году

10:01 26.12.2019
США хотят ослабить позиции РФ и Турции в Средиземноморье, стать ключевым игроком на рынке газа в регионе

США хотят ослабить позиции РФ и Турции в Средиземноморье, стать ключевым игроком на рынке газа в регионе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев

Обмен удерживаемыми лицами проходит на Донбассе

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь, ранен украинский военнослужащий

Активисты баррикадируют Лукьяновское СИЗО против освобождения экс-беркутовцев

Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-берукутовцам на личные обязательства

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели ликвидировали пожар в Центре профессионально-технического образования в Харькове

Спасатели ликвидировали пожар в Центре профессионально-технического образования в Харькове

Баканов: Мы будем работать и дальше, пока все плененные украинцы не окажутся дома

Самолет с освобожденными с ОРДЛО украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"

Руководство талибов согласно на временное прекращение огня в Афганистане – СМИ

Крымских политзаключенных включат в следующий этап освобождения – представительство президента Украины в АР Крым

Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ с начала суток

В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев

Повстанцы обстреляли военный парад на юго-западе Йемена: девять человек погибли

В ближайшие дни в Украине в основном будет без существенных осадков и гололедица

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА