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01:03 30.12.2019

Спасатели ликвидировали пожар в Центре профессионально-технического образования в Харькове

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Спасатели ликвидировали пожар в Центре профессионально-технического образования в Харькове

В воскресенье вечером в социально-бытовом корпусе Центра профессионально-технического образования на ул. Ивана Каркача начался пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 17:58.

"На момент прибытия спасателей было установлено, что горят деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями социально-бытовых корпусов Центра. Площадь пожара составила около 200 кв.м", - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в воскресенье вечером.

В 18:32 пожар был локализован, а в 20:32 полностью ликвидирован.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Теги: #украина #пожар #харьков
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Интерфакс-Украина
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