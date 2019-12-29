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22:43 29.12.2019

Баканов: Мы будем работать и дальше, пока все плененные украинцы не окажутся дома

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Баканов: Мы будем работать и дальше, пока все плененные украинцы не окажутся дома

Служба безопасности Украины продолжит прилагать максимум усилий, чтобы инициатива президента Владимира Зеленского об освобождении всех украинских граждан была реализована на все 100%, заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Мы будем работать и дальше - пока все украинцы, которые являются пленниками РФ и квазиреспублик, не окажутся дома. Именно в таких делах и проявляется реальная защита интересов государства. Национальные интересы - это, прежде всего, постоянная защита и забота о наших граждан, где бы они ни находились", - цитирует Баканова пресс-центр СБ Украины в воскресенье вечером.

"Украина не оставляет в беде своих соотечественников. Спасибо всем, кто был вовлечен в процесс обмена. В сегодняшнем результате - ваша большая заслуга. Знаю, какая ответственность была возложена на ваши плечи и сколько кропотливой и непубличной работы было сделано", - подчеркнул глава СБУ.

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Интерфакс-Украина
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