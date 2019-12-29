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21:28 29.12.2019

Самолет с освобожденными с ОРДЛО украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"

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Самолет с освобожденными с ОРДЛО украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"

Самолет с освобожденными в ходе состоявшегося в воскресенье на Донбассе обмена между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР удерживаемыми лицами " приземлился в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", самолет приземлился около 21.25 воскресенья.

Возле взлетной полосы освобожденных ожидают родственники и близкие, а также большое количество журналистов и официальные лица во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который состоялся воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), на территорию, подконтрольную властям Украины были возвращены 76 граждан, удерживаемых в ОРДЛО.

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Интерфакс-Украина
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