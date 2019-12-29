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20:19 29.12.2019

Крымских политзаключенных включат в следующий этап освобождения – представительство президента Украины в АР Крым

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Политических заключенных, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц, сообщает пресс-служба представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения" - написала пресс-служба ведомства в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Теги: #крым #освобождение #заключенные #украина
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Интерфакс-Украина
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