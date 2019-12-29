Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ с начала суток

В течение суток воскресенья, 29 декабря, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в вечерней сводке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия… Сегодня, 29 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке, опубликованной в 18.00 воскресенья на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В частности, два обстрела украинских позиций зафиксированы вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один у Николаевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".