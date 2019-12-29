В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев
Вследствие обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который проходит в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), будут освобождены 76 украинцев – 12 военнослужащих и 64 гражданских.
"В результате обмена на Родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих (трое из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года); 64 гражданских (семнадцать из которых удерживались с 2015-2016 годов)", - отмечают в СБ Украины.
Согласно обнародованной на сайте СБ Украины информации, среди освобожденных в ходе обмена 12 украинских военных:
1. Воскобойник Владимир Владимирович;
2. Геймур Александр Юрьевич;
3. Глондар Сергей Викторович;
4. Деев Иван Анатольевич;
5. Дуванов Ким Владимирович;
6. Евтушок Юрийц Александрович;
7. Жемелинский Василий Леонидович;
8. Иванчук Сергей Александрович;
9. Кориньков Александр Александрович;
10. Пантюшенко Богдан Валерьевич;
11. Пундор Борис Иосифович;
12. Фурсов Роман Викторович.
Также в ходе состоявшегося обмена свободу обрели 64 гражданских, удерживаемых на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей:
1. Алоян Эдуард Фарамазович;
2. Аникимов Виталий Андреевич;
3. Асеев Станислав Владимирович;
4. Багненко Лариса Александровна;
5. Батрак Дмитрий Владимирович;
6. Бражников Евгений Николаевич;
7. Бурцев Владимир Евгеньевич;
8. Буянов Виталий Александрович;
9. Воронина Виктория Олеговна;
10. Галазюк Олег Дмитриевич;
11. Гись Роман Владимирович;
12. Гончарова Татьяна Александровна;
13. Горбань Евгений Юрьевич;
14. Горбулич Татьяна Николаевна;
15. Губкина Ольга Михайловна;
16. Данильченко Александр Александрович;
17. Данильченко Владимир Александрович;
18. Деркач Василий Иванович;
19. Еременко Валентина Александровна;
20. Женчус Андрей Видмантасович;
21. Завальная Елена Юрьевна;
22. Завацкий Вадим Юрьевич;
23. Карачор Наталья Ивановна;
24. Карпук Дмитрий Валерьевич;
25. Катышев Иван Александрович;
26. Керюхин Сергей Николаевич;
27. Коваль Денис Вячеславович;
28. Коркишко Роман Викторович;
29. Кочмурадов Андрей Анатольевич;
30. Кривошеев Яков Михайлович;
31. Кулаков Олег Владимирович;
32. Кулиш Игорь Валерьевич;
33. Лазарева Елена Викторовна;
34. Мальцева Зинаида Николаевна;
35. Мухина Анастасия Владимировна;
36. Николаев Сергей Александрович;
37. Олийнык Денис Анатольевич;
38. Пауков Александр Сергеевич;
39. Печенкин Станислав Николаевич;
40. Писанец Роман Юрьевич;
41. Поликарпов Кирилл Сергеевич;
42. Поляков Александр Геннадьевич;
43. Репетило Александр Петрович;
44. Робак Сергей Викторович;
45. Романченко Валерий Александрович;
46. Савин Василий Константинович;
47. Секацкий Денис Валерьевич;
48. Семенов Валерий Михайлович;
49. Семиренко Анатолий Александрович;
50. Соколов Валерий Анатольевич;
51. Сорокина Елена Вячеславовна;
52. Сугерей Олег Викторович;
53. Тарасюк Валерий Александрович;
54. Теорентер Максим Александрович;
55. Терещенко Галина Ивановна;
56. Тимофеев Александр Леонидович;
57. Тучин Юрий Алексеевич;
58. Усатюк Сергей Владимирович;
59. Халимендик Вадим Викторович;
60. Цыганок Евгений Валентинович;
61. Чуйкова Марина Владимировна;
62. Шейтер Руслан Алексеевич;
63. Ярмишко Алла Ильинична;
64. Яровой Андрей Михайлович.
Комментируя состоявшийся обмен, глава СБУ Иван Баканов подчеркнул: "Обмен - подтверждение того, насколько важным для президента Украины является защита каждого украинца, который оказался в трудных обстоятельствах из-за российской агрессии".
По его словам, в таких вопросах не бывает идеальных конфигураций. Это всегда попытка выжать максимум из имеющихся возможностей.
"Главное - нам удалось достичь результата", - подчеркнул Баканов.
В Службе безопасности Украины приветствовали освобожденных украинцев на родной земле, заверив, что и в дальнейшем будут прилагать максимум усилий, чтобы все удерживаемые граждане смогли вернуться домой.
Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который состоялся 29 декабря на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), на подконтрольную властям Украины территорию были возвращены 76 удерживаемых в ОРДЛО граждан.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также ранее подтвердила информацию об освобождении 12 украинских военных и опубликовала их имена и фамилии. При этом некоторые из них несколько отличаются от перечисленных в списке, опубликованном на сайте СБУ, хотя и очень похожи/созвучны с оными.