В ближайшие дни в Украине в основном будет без существенных осадков и гололедица

В ближайшую ночь воздушная масса с северо-востока обусловит понижение температуры и прояснения в Украине, но днем немного потеплеет, при этом рост атмосферного давления сменится падением, более ощутимым в западных и северных областях, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник, 30 декабря, в Украине без существенных осадков, лишь ночью в Прикарпатье и Винницкий области небольшой снег, в Крыму и в Одесской области небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах гололедица (в южной части местами). Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза (в Карпатах 8-12° мороза), днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части в течение суток около 0°, днем в Крыму до 5° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, на дорогах гололедица; температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 декабря самая высокая температура днем была 7,3 в 1987 г., самая низкая ночью -26,3 в 1895г.

На 31 декабря синоптики прогнозируют ночью в восточных, днем в западных и местами в северных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Карпатах временами небольшой снег; температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве 31 декабря ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.