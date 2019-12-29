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09:47 29.12.2019

В 2019 в Киеве ввели в эксплуатацию 34 бюветных комплекса

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В 2019 в Киеве ввели в эксплуатацию 34 бюветных комплекса

За 2019 год в Киеве возобновлена работа и проведено капремонтов на 34 бюветных комплексах, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Усилиями коллектива специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" в течение 2019 возобновлена работа 34 бюветных комплексов. Таким образом, в этом году капитально отремонтировано 29 бюветов, возобновлена работа 2 комплексов и построено 3 новых скважины", – сказано в сообщении мэрии, со ссылкой на директора предприятия Светлану Козловскую.

По ее словам, приоритетные места для строительства нового бювета комплекса определялись по обращениям людей. Глубина скважин построенных бюветов составляет от 240 до 320 метров Юрского водоносного горизонта.

"В среднем строительство нового бювета стоит 3,5-4 млн грн. Всего на строительство новых бюветных комплексов и скважин в 2019 году было выделено 18,2 млн грн из бюджета города", - отметила Козловская.

Директор предприятия подчеркнула, что для маломобильных групп населения обязательно устанавливают пандусы.

В 2020 году Киев выделит около 24 млн грн на строительство 2 новых бюветов и 4 скважин, а также для проведения 17 капремонтов. Всего на балансе предприятия учитывается 202 бюветных комплекса.

Теги: #киев #бюветы
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