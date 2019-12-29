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08:47 29.12.2019

Кабмин утвердил порядок оформления и выдачи украинскими дипучреждениями справки, подтверждающей политпреследование граждан России

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Кабмин утвердил порядок оформления и выдачи украинскими дипучреждениями справки, подтверждающей политпреследование граждан России

Кабинет министров Украины утвердил порядок организации оформления и выдачи украинскими дипучреждениями справки, подтверждающей преследование по политическим убеждениям гражданина Российской Федерации в стране своей гражданской принадлежности, говорится в сообщении на правительственном портале.

"Утвердить Порядок оформления и выдачи Министерством иностранных дел, дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины справки, подтверждающей преследование по политическим убеждениям гражданина Российской Федерации в стране своей гражданской принадлежности, прилагается", – сказано в постановлении № 1130 от 27 декабря 2019 года.

Теги: #справка #политпреследование #кабмин
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