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07:11 29.12.2019

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь, ранен украинский военнослужащий

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За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"28 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…. потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В частности, 3 обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Широкино - из ручного противотанкового гранатомета; у Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку с Водяным - из автоматических гранатометов.

5 обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: в районе Крымского - из вооружения БМП; рядом с Орехово - из миномета калибра 120-мм - 5 мин; три раза вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка #украина
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