Автопарк аэропорта "Борисполь" пополнится белорусскими перронными автобусами

Международный аэропорт "Борисполь" получит пять низкопольных перронных автобусов, сообщила пресс-служба ООО "Торговый дом "Стройдормаш".

"Компания «"Стройдормаш" выполнила заказ для Международного аэропорта "Борисполь". 23 декабря компания "Стройдормаш" отправила к заказчику 5 низконапольных пассажирских автобусов большого класса МАЗ-203015 и первый специализированный перронный автобус для обслуживания пассажиров в аэропорту МАЗ-271067", – сказано в сообщении на сайте компании.

Согласно тендеру аэропорт закупит шесть перронных автобусов с автоматической коробкой передач и общей вместимостью не менее 100 пассажиров (сидячих мест — не менее 12), а также пять пассажирских автобусов с автоматической коробкой передач и общей вместимостью не менее 105 человек (сидячих мест — не меньше 30).

Завершить выполнение контракта и отгрузить еще пять автобусов МАЗ-271067 предприятие должно в 2020 году.