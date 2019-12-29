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04:04 29.12.2019

Для безопасности движения в Киеве коммунальщики используют антигололедные средства

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Для безопасности движения в Киеве коммунальщики используют антигололедные средства

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов по дорогам и тротуарам столицы, предприятия КК "Киевавтодор" использовали антигололедные средства.

"Температура опустилась до нуля. Снег начинает накапливаться. По прогнозу синоптиков, после полуночи будет небольшой мороз. Чтобы не допустить образования гололеда - интенсивно посыпаем дороги, мосты, путепроводы и тротуары антигололедными средствами", – сказано в сообщении на странице корпорации в Фейсбук в субботу вечером.

По информации КК "Киевавтодор" в течение суток на дорогах столицы работало 174 единицы снегоуборочной техники.

Теги: #киев #прогноз #коммунальщики
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Интерфакс-Украина
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