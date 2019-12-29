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02:59 29.12.2019

Трое работников Харьковских теплосетей предстанут перед судом за нарушение правил безопасности, которое привело к гибели их коллеги

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Трое работников Харьковских теплосетей предстанут перед судом за нарушение правил безопасности, которое привело к гибели их коллеги

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 3 сотрудников КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС), чьи действия которых привели к гибели рабочего предприятия во время работ по ликвидации аварии.

"Трем работникам указанного коммунального предприятия было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в марте этого года произошла авария на теплотрассе, в результате которой жители нескольких жилых домов остались без отопления. На устранение последствий выехала дежурная бригада работников ХТС. Руководители работ должны обеспечить работников, которые ликвидировали аварию, страховочным оборудованием, проверить отсутствие давления, а также провести необходимые инструктажи по безопасности работ в тепловых камерах.

Рассчитывая на то, что горячая вода в трубе была перекрыта и не убедившись в отсутствии давления в системе, один из рабочих приступил к ремонту. Но трубу прорвало, и напор горячей воды пришелся на рабочего. Он погиб, а его коллега получил телесные повреждения.

Теги: #теплосети #прокуратура #харьков
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