Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины", – говорится в сообщении на сайте президента в субботу.
Закон направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.
Кроме того, законом определяются особенности в части досудебного расследования в отношении нардепов, задержания, избрания в отношении них предупредительных мероприятий.