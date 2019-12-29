Активисты баррикадируют Лукьяновское СИЗО против освобождения экс-беркутовцев

В Киеве проходит акция противников освобождения и обмена экс-беркутовцев под Лукьяновским СИЗО, митингующие баррикадируют изолятор, правоохранители перекрывают улицы, сообщает интернет-портал dtp.kiev.ua.

"В Киеве возле Лукьяновского СИЗО начали собираться люди, которые выступают против освобождения из-под стражи "беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук.

По состоянию на 23:00 у ворот изолятора собрались около 200 человек. Они строят баррикаду из скамеек и мусорных баков.

На место свозят полицию и Национальную гвардию. Правоохранители перекрывают ул.Дегтяревскую. Также была замечена военная бронированная техника.

"Под Лукьяновское СИЗО прибыли неизвестные в балаклавах и с автоматами. Они отказываются предъявлять документы", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства экс-беркутовцам, которые содержались под стражей - Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому.

Соответствующе решение суд вынес в субботу, рассмотрев жалобы адвокатов на изменение меры пресечения.

Суд удовлетворил жалобы частично, сменив меру пресечения на личные обязательства, так как защита экс-беркутовцев просила об отмене меры пресечения как таковой.