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00:27 29.12.2019

Суд над экс-беркутовцами будет продолжен даже после изменения им меры пресечения, вплоть до заочного осуждения – Генпрокуратура

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Суд над экс-беркутовцами будет продолжен даже после изменения им меры пресечения, вплоть до заочного осуждения – Генпрокуратура

В Генеральной прокуратуре Украины заявили о продолжении суда над экс-беркутовцами, которые обязаны прибывать по первому вызову, в случае скрытия возможно принятие решения о проведении заочного уголовного производства.

"После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда", – говорится в сообщении на сайте Генпрокурокуратуры в субботу вечером.

Подчеркивается, что в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, согласно которых обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск.

"После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 19 декабря проходящему по этому же делу бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Александру Маринченко изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

16 июля 2019 года Святошинский районный суд уже отпустил под домашний арест еще одного подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуру.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против пяти "беркутовцев" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во время Революции Достоинства.

23 декабря интернет-издание "Hromadske" сообщило со ссылкой на свои источники, что украинская сторона планирует передать в рамках обмена удерживаемых в ОРДЛО лиц бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле людей в центре Киева 20 февраля 2014 года.

28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства экс-беркутовцам, которые содержались под стражей - Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому.

Соответствующе решение апелляционный суд Киева вынес в субботу, рассмотрев жалобы адвокатов на изменение меры пресечения.

Суд удовлетворил жалобы частично, сменив меру пресечения на личные обязательства, так как защита экс-беркутовцев просила об отмене меры пресечения как таковой.

Ранее появилась информация о возможной передаче экс-беркутовцев в рамках предстоящего обмена удерживаемыми.

Зинченко, Аброськин и Янишевский находились под стражей, Тамтура и Маринченко - под домашним арестом

Суд рассматривал апелляции в течение двух дней. На заседании в субботу прокурор в процессе Сергей Куцый подтвердил, что бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, входят в список на обмен, поэтому гособвинение поддерживает позицию относительно изменения меры пресечения.

Прокурор огласил соответствующее письмо генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Теги: #беркутовцы #генпрокуратура #суд
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