"Евросолидарность" считает, что "обмен пленными" был организован для заметания следов преступлений во время Революции Достоинства

Партия "Европейская солидарность" считает, что "обмен пленными" был организован лишь для того, чтобы замести следы преступлений, совершенных во время Майдана.

"Решение властей об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников Революции Достоинства, оборвет последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику Путину и его марионетке Януковичу. Стремление россиян получить беркутовцев под свою юрисдикцию является публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, а операция по обмену пленными понадобилась исключительно для того, чтобы замести преступления, которые стали началом военной интервенции России в Украине", – говорится в заявление, обнародованом пресс-службой политической силы.

В Евросолидарности подчеркнули, что понимают исключительную важность освобождения украинских граждан из плена, и именно поэтому Петр Порошенко добился освобождения более 3 тыс. украинских пленных, находя другие возможности для освобождения украинцев из плена.

В политсиле уверены, что потеря лиц, причастных к убийствам на Майдане, сделает невозможным наказание исполнителей и заказчиков преступлений, совершенных во время Революции достоинства, и ответственность за это будет лежать исключительно на нынешней власти и лично президенте Зеленском.

"Европейская Солидарность" категорически осуждает включения в списки на обмен пленными бывших сотрудников "Беркута", которые причастны к убийствам Небесной сотни во время Революции Достоинства", – сказано в заявлении.