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23:43 28.12.2019

Глава Нафтогаза: Согласованных текстов соглашений пока нет, борьба идет за каждую запятую

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Глава Нафтогаза: Согласованных текстов соглашений пока нет, борьба идет за каждую запятую

Нафтогаз Украины, новый оператор украинской ГТС (ОГТСУ) и Газпром продолжают работу над согласованием текста соглашений во исполнение подписанного в Минске межправительственного протокола о сохранении транзита газа после 1 января 2020 года, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", – написал он в Фейсбуке в субботу вечером.

Глава НАК уточнил, что работа ведется над тремя документами. В частности: межоператорское соглашение между ОГТСУ и Газпромом - документ, определяющий технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей. "Нам нужны такие соглашения со всеми соседними операторами для стабильной и прозрачной работы ГТС", – подчеркнул Коболев.

Договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом. В нем речь идет об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих пяти лет. Газпром или иная компания может прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить Нафтогаз. "Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен Северный поток 2, обеспечить выполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично. О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов", – отметил глава Нафтогаза.

Мировое соглашение, которым Нафтогаз и Газпром признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года. "Конечно, здесь также идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное", – написал Коболев.

В тоже время он отметил, что на переговорах не рассматриваются вопросы: судебные иски по захвату наших активов в Крыму; обязательность прямых закупок у Газпрома (эта тема озвучивалась русскими осенью, а сейчас исключена); долг Януковича и другие не-газовые вопросы.

Теги: #нафтогаз #газпром #огтсу
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