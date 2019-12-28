Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-берукутовцам на личные обязательства

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства экс-беркутовцам, которые содержались под стражей - Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому.

Апелляционный суд удовлетворил жалобы частично, сменив меру пресечения на личные обязательства, так как защита экс-беркутовцев просила об отмене меры пресечения как таковой.

Суд рассматривал апелляции в течение двух дней. На заседании в субботу прокурор в процессе Сергей Куцый подтвердил, что бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, входят в список на обмен, поэтому гособвинение поддерживает позицию относительно изменения меры пресечения.

Прокурор огласил соответствующее письмо генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Как сообщалось, 19 декабря проходящему по этому же делу бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Александру Маринченко изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

16 июля 2019 года Святошинский районный суд уже отпустил под домашний арест еще одного подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуру.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против пяти "беркутовцев" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во время Революции Достоинства.

23 декабря интернет-издание "Hromadske" сообщило со ссылкой на свои источники, что украинская сторона планирует передать в рамках обмена удерживаемых в ОРДЛО лиц бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле людей в центре Киева 20 февраля 2014 года.