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21:45 28.12.2019

В Николаеве за вымогательство 20 тыс. грн задержана чиновница горсовета

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В Николаеве за вымогательство 20 тыс. грн задержана чиновница горсовета

В Николаеве полицейские за вымогательство 20 тыс. грн неправомерной выгоды задержали чиновницу городского совета, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

"Сегодня, 28 декабря, сотрудники Управления стратегических расследований в Николаевской области совместно со следователями Заводского отдела полиции ГУНП под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили на взятке руководительницу одного из управлений Департамента жилищно-коммунального хозяйства", – сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбук в субботу вечером.

Правоохранители уточнили, что 45-летняя женщина в своем рабочем кабинете получила часть неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн за подписание актов выполненных работ по недостоверными сведениями, по объему выполнения работ, от "подконтрольных" субъектов хозяйственной деятельности.

Чиновница задержана.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич на странице в Фейсбуке сообщал о следственных действиях в департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета.

"Только мне сообщили, что в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда", - написал Сенкевич.

Он подчеркнул, городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами.

"Нам нечего скрывать. Как меня проинформировал руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям. Все подрядные организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязательства перед городом, должны ответить за это перед законом", - сказано в сообщении.

Теги: #чиновница #вымогательство #николаев
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