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20:35 28.12.2019

В рамках обмена ожидается возвращение минимум 7-9 украинских военнослужащих, в том числе, Пантюшенко, Глондаря и Коринькова, которые были в плену с 2015 года

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В рамках обмена ожидается возвращение минимум 7-9 украинских военнослужащих, в том числе, Пантюшенко, Глондаря и Коринькова, которые были в плену с 2015 года

В рамках обмена удерживаемыми лицами, который ожидается 29 декабря, в Украину вернутся, по меньшей мере, 7 военнослужащих, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, приближенный к процессу переговоров по обмену.

      Так, на родину должны вернуться находившиеся в плену с 2015 года военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады Богдан Пантюшенко, который попал в плен во время операции в районе Донецкого аэропорта, Сергей Глондарь и Александр Кориньков из 3-го полка спецназа ВСУ, попавшие в плен во время выполнения боевого задания в районе Дебальцево. Пантюшенко подавал на награждение орденом "За мужество" 3-й степени. Глондарь награжден в 2014 году знаком отличия Минобороны Украины "За образцовую службу".

      В списки на обмен будут включены награжденные орденами военнослужащие 8-го полка спецназначения Иван Деев и Сергей Иванчук, который 5 февраля 2017 года попали в плен во время выполнения задания по ведению специальной разведки в определенных районах. Иванчук 19 июля 2014 года был награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степени за мужество и героизм при защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Деев награжден орденом "За мужество" 3-й степени.

      Будут возвращены украинской стороне старшие солдаты Александр Геймур и Борис Пундор, которые 22 мая 2019 года в числе восьми военнослужащих, согласно сообщению штаба Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали в плен. Геймур награжден знаком отличия Минобороны Украины "Знак Уважения".

      Пока нет окончательного подтверждения, но возможен также обмен военнослужащего 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Романа Фурсова, который попал в плен в ноябре 2017 года в бою в районе села Крымского Луганской области и некоторое время считался погибшим, и военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады Юрия Евтушка, который в мае 2018 года был захвачен ДРГ противника во время выдвижения на передовой наблюдательный пункт.

Теги: #обмен #донбасс
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