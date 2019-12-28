Потерпевшие по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове будут обжаловать изменение меры пресечения обвиняемым

Решение суда об изменении меры пресечения обвиняемым в теракте возле Дворца спорта в Харькове является политическим, а не правовым считает представитель потерпевших Олег Головков.

"Это самая болезненная тема сегодняшнего приговора и сторона потерпевших именно те, кто был в зале (во время оглашения приговора - ИФ), не может согласиться с этим. Как с точки зрения правовой, так и с точки зрения справедливости, именно права... Мы считаем это решение политическим, никак не связанным с законом. Напомню, что ни одного международного договора, подписанного в нормандском формате, Украина не имеет", - сказал Головков журналистам в субботу после оглашения приговора суда.

Он сообщил также, что сторона потерпевших считает обоснованным приговор в части признания вины обвиняемых и присуждения им наказания в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, однако будет оспаривать правомерность изменения меры пресечения.

"Мы будем обжаловать, мы будем совершать соответствующие действия процессуального реагирования. Какие именно, сейчас я не могу анонсировать... Если мы не найдем понимания в национальной системе правосудия, будем обращаться к международной системе... Мы считаем, что эти лица (обвиняемые - ИФ) не могут подпадать под этот обмен. И эти лица не могут освобождаться под любой меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Они фактически освобождены от отбывания наказания вследствие этого обмена", - сказал Головков.

Как сообщалось ранее, в субботу Фрунзенский райсуд Харькова признал Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова виновными по делу о теракте возле Дворца спорта и приговорил всех троих к пожизненному лишению свободы и конфискации всего принадлежащего им имущества. Суд также удовлетворил ходатайство прокурора, заявленное в рамках исполнения мирного плана президента, об изменении меры пресечения до вступления приговора в силу с содержания под стражей на личное обязательство. Как отмечено в мотивировочной части, суд изменил меру пресечения "с учетом исключительных обстоятельств".

22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт). 26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

26 декабря 2019 года в ходе дебатов прокурор Владимир Лымарь просил суд признать обвиняемых виновными и приговорить их к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Вместе с тем, он просил до вступления приговора в силу изменить им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

"В рамках Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже между Украиной и РФ достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря этого года. С этой целью стороны договорились о взаимном освобождении до конца этого года лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений или осужденных и уголовные производства в отношении которых находятся в производстве органов предварительного расследования и суда. К сожалению, я должен констатировать, что российской стороной среди других в список обмениваемых лиц принципиально заявленные Башлыков, Дворников и Тетюцкий... что еще раз подтверждает факт действий обвиняемых, направленных на расшатывание ситуации в Украине", - объяснил Лымарь.

Присутствовавшие в тот день в зале родственники погибших в результате теракта и их представитель требовали приговорить обвиняемых к пожизненному заключению, но были категорически против их обмена.

Обвиняемые настаивали на своей невиновности. Аналогичную позицию высказала защита.