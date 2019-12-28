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19:20 28.12.2019

Нардепы из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде законопроект "О деятельности медиа"

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Нардепы из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде законопроект "О деятельности медиа"

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в парламенте законопроект № 2693 "О деятельности медиа".

Соответствующий документ зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря.

Его инициаторами стали нардепы Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Ирина Констанкевич, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов, Татьяна Циба.

В настоящее время законопроект передали на рассмотрение руководству Рады.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект направлен на обеспечение реализации права на свободу выражения мнений, получение разносторонней, достоверной и оперативной информации, на обеспечение плюрализма мнений и свободного распространения информации, на защиту национальных интересов Украины и прав пользователей медиа-сервисов, а также на регулирование деятельности в сфере медиа в соответствии с принципами прозрачности, справедливости и беспристрастности.

Кроме того в документе указана необходимость стимулирования конкурентной среды, равноправия и независимости СМИ.

Лицензированию согласно законопроекту подлежит исключительно вещание с использованием радиочастотного ресурса Украины и поставки электронных коммуникационных услуг для нужд вещание с использованием радиочастотного ресурса.

Законом определяются условия и порядок организации конкурса на получение лицензии, подачи документов на участие в конкурсе и определения его участников, назначения и проведения конкурса, установления его результатов, порядок уплаты лицензионного сбора и выдачи лицензии. Кроме этого законопроект содержит нормы о продлении срока действия лицензии, внесении изменений в Реестр субъектов в сфере медиа по лицензиатов и условий лицензии, основания и порядок аннулирования лицензии.

Обязательной регистрации, согласно закону, подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисов на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиа-сервисами.

Субъекты в сфере онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации самостоятельно принимают решение о регистрации. Порядок регистрации, основания отказа в регистрации и отмены регистрации субъектов в сфере медиа определяются законом.

Иностранные линейные медиа могут распространяться на территории Украины провайдерами аудиовизуальных сервисов исключительно после регистрации таких медиа в порядке, отдельно определяется Законом.

Законом определяется статус Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который является независимым постоянно действующим коллегиальным государственным органом, действующим на основании Конституции Украины, законов Украины и осуществляет государственное регулирование, надзор и контроль в сфере медиа.

Документ содержит нормы, устанавливающие состав Национального совета, требования к его членам, порядок их отбора и назначения, полномочия членов Национального совета, полномочия Национального совета, принципы и порядок осуществления ею надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере медиа.

Закон вводит новую форму регулирования - совместное регулирование в сфере медиа, как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования. Предметом совместного регулирования является определение требований к распространению информации, для которой законодательством предусмотрена регулировка содержания, путем принятия кодексов (правил - ИФ) создание и распространение такой информации. При этом субъекты в сфере медиа добровольно берут на себя обязанность соблюдать эти требования, а Национальный совет признает, что эти требования являются достаточными для обеспечения общественных интересов. Для обеспечения совместного регулирования Законом предусматривается создание органа совместного регулирования в форме общественного союза, что является юридическим лицом, учредителями которой являются лицензиаты и регистранты, а также их отраслевые объединения.

Законопроектом также устанавливаются меры реагирования на нарушения законодательства в сфере медиа и санкции за нарушение законодательства в сфере медиа.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский своим указом (№837/2019) поручил Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

От Кабмина также ожидается разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине. Кроме того, Кабмин обязан предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

Теги: #медиа #законопроект #слуга_народа
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