САП направила в ВАКС дело о хищении газа на 1,4 млрд грн

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт по делу о завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" относительно 4 человек, сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке.

"Сейчас обвинительный акт направлен в Антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело о хищении газа направлено относительно директора ООО "Энергия – Новояворовск", технического директора ООО "Энергия-Новый Раздел", финансового директора вышеуказанных предприятий, а также организатора схемы - советника директора ООО "Энергия".

"Еще один подозреваемый - директор ООО "Энергия-Новый Раздел" объявлен в розыск, а дело в отношении него выделено в отдельное производство", - добавили в САП.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, следствием установлено, что предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

В результате реализации этой коррупционной схемы, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), а НАК "Нафтогаз Украины" получила убытки на общую сумму более 1,4 млрд грн.

в январе 2018 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила о задержании во Львове четырех должностных лиц трех компаний: "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия" по подозрению в завладении более 300 млн куб. м газа "Нафтогазу" на сумму более 1,4 млрд грн.

По информации НАБУ, этим лицам сообщено о подозрении в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах и других преступлениях, квалифицированных по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщило интернет-издание "Экономическая правда", согласно данным Единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех компаний являются экс-народные депутаты от БПП Ярослав и Богдан Дубневичи.