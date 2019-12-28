Кабмин отменил назначение Строкача на должность и.о. главы ГАСИ, назначил вместо него первого зама

Кабинет министров Украины отменил свое распоряжение о назначении Александра Строкача временно исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Как говорится в обнародованном на "Урядовом портале" распоряжении №1380-р, Кабмин признал утратившим силу свое распоряжение №844от 25 сентября 2019 года о назначении Строкача.

При этом другим своим распоряжением (№1384-р от 27 декабря) Кабмин назначил на соответствующую должность Елену Костенко, которая в начале текущей недели (24 декабря) была назначена первым заместителем главы ГАСИ и официально вступила в должность с 27 декабря.