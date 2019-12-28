Кабмин уволил Янчука с должности главы АРМА

Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), свидетельствует соответствующее распоряжение на "Урядовом портале".

Кабмин обнародовал распоряжение от 15 ноября об отстранении главы АРМА Антона Янчука, после чего тот обратился с иском в суд. Окружной админсуд Киева открыл производство по иску и назначил на 21 января подготовительное заседание.

Правительство назначило и.о. главы АРМА Виталия Сигидина.