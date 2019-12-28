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18:19 28.12.2019

С начала субботы боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих – штаб ООС

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С начала субботы боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 6 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, два обстрела позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи с.Широкино и г.Авдеевки.

Кроме того, 4 обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе населенного пункта Крымское, Орехово и Новолуганское.

"Сегодня, 28 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сводке.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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