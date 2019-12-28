В Запорожье неизвестный проник в больницу и убил пациента - полиция
В Запорожье в 5-й городской больнице экстренной и скорой помощи неизвестный зашел в палату и убил пациента, одозреваемый в убийстве задержан правоохранителями.
По сообщению отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, 28 декабря в 01.40. неизвестный пробрался в одну из палат 5-й городской больницы экстренной и скорой помощи и убил пациента - мужчину 1978 г.р.
Спустя полтора часа подозреваемый был задержан полицией. Мотив преступления устанавливается.
Известно, что убийца и его жертва ранее имели судимость. При этом последний находился в больнице с простреленным глазом. Соседи по палате утверждают, что не видели убийцу, т.к. спали.
Возбуждено уголовное производство по ст.115 УК Украины (умышленное убийство).