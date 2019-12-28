В горсовете Николаева проходят обыски - мэр

В Николаеве в департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета проходят следственные действия, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Только мне сообщили, что в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда", - написал Сенкевич на странице в Фейсбуке в субботу.

Он подчеркнул, городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами.

"Нам нечего скрывать. Как меня проинформировал руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям. Все подрядные организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязательства перед городом, должны ответить за это перед законом", - сказано в сообщении.