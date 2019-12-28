Новый терминал в аэропорту "Запорожье" планируют запустить в марте 2020г – городской голова

В Запорожье завершилось строительство нового терминала аэропорта, который планируют открыть в марте 2020 года.

"Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Запорожье завершено! Два года назад этот проект казался малоосуществимой мечтой и вызвал разочарование у скептиков. Но мы это сделали", - сообщил на своей странице в Facebook мэр Запорожья Владимир Буряк.

В начале 2020 года терминал начнут вводить в эксплуатацию и уже в марте планируют открыть для пассажиров.

В сентябре 2019 года Укргазбанк предоставил кредитный транш КП "Международный аэропорт "Запорожье" на сумму $3 млн в рамках проекта строительства нового терминала городского международного аэропорта.

Аэропорт в Запорожье в настоящее время обеспечивает взлет/посадку на двух взлетно-посадочных полосах (искусственная и грунтовая). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2019 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4-е место (94,036) млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.