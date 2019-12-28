Прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы находятся в списках на обмен

Прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен, передает интернет-издание "Hromadske".

Так, прокуроры просят изменить меру пресечения бывшим беркутовцам, поскольку они находятся в списках на обмен.

Отмечается, что на заседании суда Куцый зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов.

Рассмотрение жалобы защиты экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко, и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле протестующих участников Революции Достоинства на улице Институтской 20 февраля 2014 года о продлении им срока содержания под стражей длится уже более пяти часов в Киевском апелляционном суде.

Как сообщалось, 19 декабря проходящему по этому же делу бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Александру Маринченко изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

16 июля 2019 года Святошинский районный суд уже отпустил под домашний арест еще одного подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуру.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против пяти "беркутовцев" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во время Революции Достоинства.

23 декабря интернет-издание "Hromadske" сообщило со ссылкой на свои источники, что украинская сторона планирует передать в рамках обмена удерживаемых в ОРДЛО лиц бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле людей в центре Киева 20 февраля 2014 года.