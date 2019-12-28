В списки на обмен может быть включен награжденный орденом "За мужество" украинский военнослужащий Деев - источник

В рамках ожидаемого обмена удерживаемыми лицами украинской стороне будет передан военнослужащий 8-го полка спецназначения ВСУ Иван Деев, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, приближенный к процессу переговоров по обмену.

В 2016 году Деев был награжден орденом "За мужество" 3-й степени за участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Участник событий на Майдане. Находился в плену в Луганске с февраля 2017 года.