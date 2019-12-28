Почти 1,2 тыс. семей ВПЛ и участников АТО/ООС получат жилье благодаря программам Держмолодьжитла, - Алена Бабак

В 2019 году 1647 семей заключили договоры с Государственным фондом поддержки молодежного жилищного строительства (Госмолодежьжилье), из них - 779 семей внутренне перемещенных лиц и 415 семей участников АТО/ООС, сообщила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак.

"Великолепная новость! В этом году 1647 украинских семей получили возможность решить свои жилищные вопросы через программы, которые администрирует Госмолодежьжилье. Из них - 779 семей ВПЛ и 415 семей участников АТО/ООС. Правительство сделало все возможное, чтобы хотя бы часть тех людей, которые нуждаются в обеспечении жильем, смогли решить этот вопрос", приводил слова Бабак пресс-служба Минрегиона.

Бабак отметила, что было увеличено на 300 млн грн финансирование по программе "Доступное жилье", а также введена новая бюджетная программа льготного долгосрочного государственного кредитования на 200 млн грн для приобретения жилья ВПЛ и участников АТО/ООС.

"Мы не хотим останавливаться на этом. Должны определить на следующий год оставлять ли эти программы как они есть, или усовершенствовать. Или запустить совершенно новую программу. И, главное, определить пути финансирования", - сказала министр.

Так, в 2019 году Госмолодежьжилье заключило договоров на сумму 861 млн грн: за счет средств госбюджета и средств уставного капитала Госмолодежьжилье - 1210 договоров на 609 млн грн; за счет средств местных бюджетов - 437 договоров на 252 млн грн.