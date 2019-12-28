События

13:28 28.12.2019

Почти 1,2 тыс. семей ВПЛ и участников АТО/ООС получат жилье благодаря программам Держмолодьжитла, - Алена Бабак

1 мин читать
Почти 1,2 тыс. семей ВПЛ и участников АТО/ООС получат жилье благодаря программам Держмолодьжитла, - Алена Бабак

В 2019 году 1647 семей заключили договоры с Государственным фондом поддержки молодежного жилищного строительства (Госмолодежьжилье), из них - 779 семей внутренне перемещенных лиц и 415 семей участников АТО/ООС, сообщила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак.

"Великолепная новость! В этом году 1647 украинских семей получили возможность решить свои жилищные вопросы через программы, которые администрирует Госмолодежьжилье. Из них - 779 семей ВПЛ и 415 семей участников АТО/ООС. Правительство сделало все возможное, чтобы хотя бы часть тех людей, которые нуждаются в обеспечении жильем, смогли решить этот вопрос", приводил слова Бабак пресс-служба Минрегиона.

Бабак отметила, что было увеличено на 300 млн грн финансирование по программе "Доступное жилье", а также введена новая бюджетная программа льготного долгосрочного государственного кредитования на 200 млн грн для приобретения жилья ВПЛ и участников АТО/ООС.

"Мы не хотим останавливаться на этом. Должны определить на следующий год оставлять ли эти программы как они есть, или усовершенствовать. Или запустить совершенно новую программу. И, главное, определить пути финансирования", - сказала министр.

Так, в 2019 году Госмолодежьжилье заключило договоров на сумму 861 млн грн: за счет средств госбюджета и средств уставного капитала Госмолодежьжилье - 1210 договоров на 609 млн грн; за счет средств местных бюджетов - 437 договоров на 252 млн грн.

Теги: #военные #впл #бабак #программы #жилье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:43 28.12.2019
"Укрзализныця" открыла зал ожидания для военных на ж/д вокзале Ужгорода

"Укрзализныця" открыла зал ожидания для военных на ж/д вокзале Ужгорода

23:50 26.12.2019
В Триполи попросили Анкару о военной помощи на суше, в воздухе и на море

В Триполи попросили Анкару о военной помощи на суше, в воздухе и на море

16:04 26.12.2019
Оставшиеся без жилья из-за войны жители Золотого получат первые обещанные Зеленским квартиры уже в конце февраля

Оставшиеся без жилья из-за войны жители Золотого получат первые обещанные Зеленским квартиры уже в конце февраля

16:00 24.12.2019
Участники АТО и лица с инвалидностью получат квартиры в реконструированном доме по бул. Кольцова в Киеве – КГГА

Участники АТО и лица с инвалидностью получат квартиры в реконструированном доме по бул. Кольцова в Киеве – КГГА

15:50 24.12.2019
Почти 80 тыс. ветеранов и 400 тыс. семей внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье – министр

Почти 80 тыс. ветеранов и 400 тыс. семей внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье – министр

15:29 24.12.2019
Зеленский сообщил, что в 2020 г. заработает программа доступного жилья для ветеранов АТО/ООС и переселенцев под 3% годовых до 20 лет со взносом до 6%

Зеленский сообщил, что в 2020 г. заработает программа доступного жилья для ветеранов АТО/ООС и переселенцев под 3% годовых до 20 лет со взносом до 6%

22:23 21.12.2019
Коляда: первоочередно необходимо предоставлять жилье ветеранам с инвалидностью и семьям погибших в Сумской области

Коляда: первоочередно необходимо предоставлять жилье ветеранам с инвалидностью и семьям погибших в Сумской области

19:01 20.12.2019
ВАКС назначил экс-нардепу от БПП Сольвару залог в деле о незаконном получении компенсации за жилье

ВАКС назначил экс-нардепу от БПП Сольвару залог в деле о незаконном получении компенсации за жилье

17:54 20.12.2019
НАБУ и САП уведомили еще одного экс-нардепа о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

НАБУ и САП уведомили еще одного экс-нардепа о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

14:35 20.12.2019
Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр обороны Загороднюк назвал информацию о "выселении штаба ВМС" недостоверной

Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу

Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена

Одесских террористов передадут боевикам в обмен на захваченных боевиками украинцев

Суд в Харькове отпустил обвиняемого в убийстве трех человек, РФ включила его в список на обмен – эксперт-правозащитник

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр обороны Загороднюк назвал информацию о "выселении штаба ВМС" недостоверной

С начала суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня - Минобороны

Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу

Погода в Украине повернула к зиме

Новый год в поезде будут встречать около 17 тыс. пассажиров – "Укрзализныця"

Луценко назвал разрушением государства освобождение экс-беркутовцев для обмена

Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена

Скоростные катера пополнили флот Морской охраны

Одесских террористов передадут боевикам в обмен на захваченных боевиками украинцев

Суд в Харькове отпустил обвиняемого в убийстве трех человек, РФ включила его в список на обмен – эксперт-правозащитник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА