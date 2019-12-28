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12:52 28.12.2019

Погода в Украине повернула к зиме

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Погода в Украине повернула к зиме

В ближайшие сутки влажная и более прохладная воздушная масса охватит почти всю территорию Украины: температура продолжит понемногу снижаться, осадки будут выпадать преимущественно в виде снега и на дорогах станет скользко, сообщает Укргидромецентр.

В стране, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, ночью умеренный, на Прикарпатье значительный снег, днем небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, в центральных и южных областях местами налипание мокрого снега.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, на высокогорье Карпат 7-11° мороза (днем в южной части, Донецкой, Днепропетровской областях 1-5° тепла).

В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.Температура ночью и днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 декабря самая высокая температура днем была 8,2° в 2017г., самая низкая ночью -26,5° в 1930г.

30 декабря в Украине без осадков.

На дорогах, кроме юго-востока, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла.

В Карпатах ночью местами небольшой снег, днем без осадков; температура воздуха ночью 7-12° мороза, днём 3-8° мороза.

В Киеве 30 декабря - без осадков.. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

Теги: #зима #погода
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