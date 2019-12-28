События

12:43 28.12.2019

"Укрзализныця" открыла зал ожидания для военных на ж/д вокзале Ужгорода

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"Укрзализныця" открыла зал ожидания для военных на ж/д вокзале Ужгорода

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) открыла зал ожидания для военнослужащих (участников Операции объединенных сил) на железнодорожном вокзале в Ужгороде, сообщила пресс-служба компании.

УЗ уточнила, что для комфорта посетителей там есть комната для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету.

Кроме того, военные могут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, кофеваркой и чайником.

Первый такой зал ожидания для военнослужащих открылся 1 октября 2019 на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Аналогичные залы уже работают во Львове и Одессе, Днепре и Харькове, Мариуполе и Виннице, Николаеве и Херсоне.

Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения личности и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).

Теги: #военные #оос #укрзализныця #зал
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